'En wij dan?!' Boosheid en onbegrip dat Utrecht statushouders tijdelijk voorrang op woning geeft

Angela van Diemen (40) is ook ten einde raad. Ze werkt als buschauffeur in Utrecht, maar woont in het Gelderse Barneveld. Ze wil dolgraag in de provincie wonen voor haar werk. Vanwege de lange wachtlijsten is ze samen met haar 13-jarige dochter aangewezen op een appartement in de vrije sector waar ze 1100 euro per maand voor neerlegt. "Financieel red ik het allemaal maar net. Daardoor leef ik nu eigenlijk om te werken in plaats van andersom."