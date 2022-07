Recreatiesector hoopt op herstel met Vuelta in zicht: 'Reserves zijn uitgeput'

Met ruim 11.000 banen is de recreatiesector daar een grote speler. Recreatie en toerisme worden ook steeds belangrijker voor het in stand houden van v winkels, horeca, cultuur en erfgoed. “Corona heeft recreatie en toerisme hard geraakt”, zegt directeur Michiel van der Schaaf van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei. “Door de langdurige lockdowns in de afgelopen twee jaar zijn reserves uitgeput en is de continuïteit van gezonde toeristische ondernemingen ook in onze regio in gevaar gekomen. Het herstellen van de recreatiesector is dus cruciaal."