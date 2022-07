Herstel werfkelders Utrecht gaat stroef, bewoners noemen gesprekken met gemeente 'zinloos'

Ronald van de Krogt woont aan de Kromme Nieuwegracht en zijn kelder staat op instorten. "Ik kom liever niet in de kelder, want in het verleden zijn er ook stukken van het plafond naar beneden gekomen." 25 jaar geleden heeft hij de kelder waterdicht laten maken, maar inmiddels zitten de scheuren weer overal. "Stel dat er elke dag een helikopter op je dak landt en die beschadigt uiteindelijk het dak. Dan moet je als helikopterpiloot niet zeggen: willen jullie even meebetalen aan het herstellen van het dak. Nee, dan zeg je: heel veel sorry, we zullen de schade aan je dak betalen." Volgens Van de Krogt zit daar de crux. De gemeente is eigenaar van de buitenmuur en die heeft geen fundament meer en daarom is de rest van zijn kelder beschadigd, stelt hij.