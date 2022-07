Wielerwedstrijd voor wereldtop van de dames trekt door Leidsche Rijn: 'Uniek in de wereld'

Utrecht - Er wordt weer gefietst vandaag en niet alleen in de Franse Alpen, maar ook in het Máximapark in Leidsche Rijn. Daar begint om 19.00 uur de vijfdaagse vrouwenkoers de Baloise Ladies Tour met een tijdrit. Zo'n 150 wielrensters verschijnen aan de start, onder wie toppers als Ellen van Dijk en Lorena Wiebes. Volgens organisator Geert Stevens gaat het om een van de mooiste evenementen van het jaar: "Het speciale in dit verhaal is dat we zowel Nederland als België aandoen in één en dezelfde wedstrijd. Dat is uniek in de wereld en daar zijn wij best trots op."