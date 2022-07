Willy geeft fietsles aan vluchtelingen: 'Het is een eerste stap voor ze om meer vrij te zijn'

Er is dan ook veel aandacht voor de theorie van het verkeer. “Elke maand is er een theoriedag, waarbij we specifieke knelpunten in de buurt behandelen, zoals het beruchte kruispunt in Doorn.” Op dat kruispunt kwam vorig jaar oktober de 27-jarige Nezara Raasoli om het leven . Ze werd overreden door een afslaande vrachtwagen die haar niet had gezien. Nezara was samen met Willy één van de instructeurs tijdens de fietslessen bij het azc. Het was een noodlottig ongeval, want Nezara kon heel goed fietsen. “Dit kruispunt behandelen we nu specifiek aan de hand van een instructievideo. Dan herkennen de cursisten direct de locatie, want het is één van de eerste kruispunten die ze tegenkomen als ze zelf op pad gaan. Je hebt er bij groen licht voorrang als fietser, maar het is erg onoverzichtelijk.”