Mag het? En wat betekent het? Utrechts plan om statushouders voorrang op woning te geven uitgelegd

Toch zegt de gemeente geen andere oplossing te zien. "Het rijk verplicht iedere gemeente een vast aantal vluchtelingen op te vangen", legt De Vries uit. "Daarin lopen we 490 mensen achter. Deze maatregel is noodzakelijk om die prop in de asielopvang weg te werken. Maar ik begrijp dat dat frustrerend is voor mensen die al jaren wachten." Dit is volgens De Vries daarom voor nu het beste plan. Het idee is: even door de zure appel heen bijten.