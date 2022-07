Minderjarige vluchtelingen nemen intrek in lege kazerne op landgoed van Paleis Soestdijk

De vluchtelingen zaten tot voor kort in een noodopvang in een Van der Valk-hotel in Leusden. Zij zijn tussen de 14 en 17 jaar oud en alleenstaand. De minderjarigen kunnen een jaar verblijven in de oude marechausseekazerne. Die stond hiervoor leeg. Op de locatie is 24 uur per dag begeleiding en bewaking aanwezig, aldus de gemeente.