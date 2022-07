Dreiging bij explosiewoning Huizen niet verdwenen: gemeente verlengt sluiting

Hoef en Haag - Twee woningen in het Noord-Hollandse Huizen die dit weekend gesloten werden na een explosie in een van de panden, blijven nog eens tien dagen dicht. Dat heeft burgemeester Niek Meijer van die gemeente woensdag besloten. De explosies houden waarschijnlijk verband met twee eerdere ontploffingen in Hoef en Haag en Tienhoven in de provincie Utrecht.