Regenboogzebrapad Veenendaal na week al besmeurd door vandalen: “Goede intenties teniet gedaan met kinderverf”

Het CDA in Veenendaal liet in een reactie op twitter weten teleurgesteld te zijn. "Zucht… Vierden we afgelopen woensdag nog de opening van het regenboogzebrapad in ons prachtige, verdraagzaam Veenendaal, blijkt het nu eenvoudig al die goede intenties teniet te doen met een flinke dosis kinderverf." Het vandalisme van het zebrapad bij winkelcentrum Corridor onderstreept volgens de partij hoe belangrijk het is om in de gemeente op te komen voor de veiligheid van LHBTI'ers.