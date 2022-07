OM komt met strafeis in rechtszaak tegen drugsbende Leerdam: 'Het wordt spannend'

J.V. liep twee jaar geleden tegen de lamp toen hij in zijn Mercedes met 220 kilometer per uur over de A2 bij Vianen vloog. Dat viel agenten op. Toen hij aan de kant werd gezet, ontdekten zij dat de man achter het stuur geen geldig rijbewijs had en zich niet kon identificeren. Daarop besloten ze de auto te doorzoeken. De bijrijder van J.V. bleek een fles ghb in zijn kleren te hebben verstopt. Ook lag in de auto een partij pillen.