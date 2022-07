Utrechtse arbeidsmarkt onder hoogspanning: nergens komen werkgevers moeilijker aan personeel

De krapte is zichtbaar in alle regio's en vrijwel alle beroepsgroepen. In het eerste kwartaal hebben negentien van de 35 regio's in Nederland te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. In de regio Midden-Utrecht is de arbeidsmarkt volgens het UWV het krapst. Gevolgd door Zuidoost-Brabant en Foodvalley (acht gemeenten in de Gelderse Vallei). Vergeleken met het vierde kwartaal van 2021 zijn er vijf nieuwe regio’s bijgekomen waar de arbeidsmarkt zeer krap is. Dit zijn Holland Rijnland, Zuid-Holland Centraal, Drechtsteden, Midden-Brabant en Midden-Gelderland.