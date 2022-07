Een Laan van Moskou in Utrecht, is dat wel gepast? 'Maak er Laan van Kiev van'

"Een straatnaam is meer dan een geschiedenisles; het is een eerbetoon. Utrecht moet daarom verantwoord omgaan met het vernoemen van straatnamen", vinden de raadsleden Titus Stam en Ilse Raaijmakers. Ze vragen het college om vanwege de oorlog een verandering van de naam te overwegen. De raadsleden opperen om de Laan van Moskou bijvoorbeeld te veranderen in de Laan van Kiev/Kyiv, "als steun en eerbetoon voor de honderden Oekraïense vluchtelingen die nu in Utrecht verblijven".