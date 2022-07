Bunnik beste kleine woonplaats in de provincie Utrecht als het gaat om leefbaarheid

Een nauwkeurig beeld van de leefbaarheid in kleinere woonplaatsen ontbrak vooralsnog, terwijl het voor RegioBank belangrijk is om er meer inzicht in te hebben. “Wij investeren in initiatieven die buurten samenbrengen”, aldus directeur Rein Wispelweij. "Dat kunnen initiatieven zijn zoals de Heijdse Lijn in Ter Heijde, bij Den Haag, die bewoners weer in staat stelt de supermarkt en de bibliotheek te bereiken, nadat de lokale buslijn was opgeheven. Vooral omdat zich vaak boven verwachting veel bewoners als vrijwilliger melden, kunnen we met bescheiden middelen heel veel gedaan krijgen."