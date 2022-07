Vitens roept klanten op wijs om te gaan met water, waarom is dat belangrijk en hoe doe je het?

Eerst even terug naar waarom dat zo belangrijk is. Op de productielocatie van Vitens in Leidsche Rijn waar Thomsy werkt, staan een aantal reservoirs waarin het drinkwater wordt opgeslagen. "En normaal is onze productie ongeveer in balans met de vraag. Maar tijdens de piekmomenten, 's ochtends en 's avonds, zien we dat het verbruik toeneemt en dat die reservoirs leegraken", legt zij uit. "