Duizenden Utrechtse huurwoningen nog zonder rookmelder, en dat is wel verplicht

In Utrecht zijn vier grote woningcorporaties actief, die dus rookmelders zouden moeten ophangen bij hun huurders. Alleen de SSH geeft aan dat de klus tijdig geklaard is. Slechts bij ‘een handvol woningen’ is het niet gelukt, meldt de woordvoerder. Maar de eerlijkheid gebiedt te melden dat de SSH het relatief eenvoudig heeft, in studentenwoningen was de rookmelder al jaren verplicht, en de SSH heeft relatief weinig studio’s en appartementen.