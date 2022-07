SnappCar-verhuurder Annet vindt auto 'misbruikt' terug. 'Er liggen lachgaspatronen in, oude ballonnetjes, gewoon vies'

Het was de eerste keer dat Annet haar auto via SnappCar verhuurde. Zelf had ze al van de dienst gebruik gemaakt als huurder en nu er bij haar thuis twee auto's staan, vond ze het niet meer dan juist om deze te delen met anderen. De huurder in kwestie had één review, maar dan ook meteen een héle goede. "Er stond bij dat hij de auto zelfs had gestofzuigd", zegt Annet grinnikend. "Volgende keer heb ik liever dat het niet nodig is dat je ging stofzuigen. Gewoon normaal in zitten, gebruiken en weer terugbrengen."