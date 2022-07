Ondanks corona meer horecazaken geopend

Horecazaken hebben het niet makkelijk gehad tijdens de coronacrisis. Ze kregen te maken met maatregelen of moesten tijdens lockdowns volledig sluiten. Dit weerhield Abdi Kadar er niet van om toch een lunchroom te beginnen in Utrecht. Hij runt al een aantal jaar een filiaal in Nijmegen en had altijd de droom om nog een zaak te openen in Utrecht. En die mogelijkheid kwam op zijn pad. “De vorige eigenaar van het pand is een oude klasgenoot van mij. We raakten in gesprek en toen hij vroeg of ik het wilde overnemen zei ik daar ‘ja’ op.”