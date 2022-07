Domtoren weer in ere hersteld als hoogste kerktoren van Nederland

De restauratie van het kruis en het vaandel maken onderdeel uit van de restauratie van de gehele Domtoren. Deze begon in 2019, in 2024 moet de toren weer in volle glorie te zien zijn. RTV Utrecht maakt een documentairereeks over de restauratie van de Domtoren. In de volgende aflevering daarvan is een uitgebreid verslag te zien van het naar boven hijsen van dit kruis. Deze zal worden uitgezonden in december.