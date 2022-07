Inspectie onderzoekt signalen seksueel misbruik vrouwengevangenis Nieuwersluis

De zaak kwam vorig jaar aan het rollen toen één van de vrouwen besloot aangifte te doen van seksueel misbruik. Er werd onderzoek gedaan en in mei werd de Amsterdammer aangehouden. De man was toen nog werkzaam in Nieuwersluis en werd door de gevangenis geschorst in afwachting van het onderzoek. "De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat niet over de strafrechtelijke kant van de zaak, dat is aan het OM en de politie", aldus de inspectie.