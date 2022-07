Provincie laat vlaggen langs wegen voorlopig hangen, Rijkswaterstaat grijpt wel in

Binnen de bebouwde kom hangen er maar een paar in IJsselstein, zegt een woordvoerder uit die gemeente. "In overleg met de politie hebben we besloten om die voorlopig te laten hangen. We snappen dat de omgekeerde vlag allerlei emoties kan oproepen, maar we willen nu het demonstratierecht laten prevaleren. Zo lang de vlaggen geen gevaren op de weg veroorzaken, zien we geen reden om ze te gaan verwijderen."