Oud dorsphuis van Elst staat te koop: 'Zonde dat het al zo lang leeg staat'

De buurvrouw heeft een trappetje te leen. Daarmee stapt Gert over het hek van het terrein. Langzaam, want hij heeft al veel operaties in zijn leven achter de rug en twee kunstknieën. Zo kunnen we het terrein beter bekijken en om het gebouw heen lopen. Afgebladderde verf op alle hoge ramen. Binnen kan je nog oude lokalen herkennen, maar het plafond komt naar beneden. Gert doet een luik open naast de voordeur. "Hier was het kolenhok, de bakker van de overkant kwam in de ochtend altijd even hier in de winter om kolen te halen en het gebouw warm te stoken. En dan gingen wij hem met sneeuwballen bekogelen, we hadden als kinderen hier de grootste schik."