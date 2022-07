Nabestaande Piet Ploeg: 'Inzittenden MH17 waren eerste niet-Oekraïense slachtoffers van de oorlog'

Veel nabestaanden willen de rampplek, in de Donbas, graag bezoeken. Dat werd voor het uitbreken van de oorlog al afgeraden in verband met de veiligheid en is sindsdien alleen maar gevaarlijker geworden. "Daar wordt heftig gevochten en bovendien is het nu feitelijk onder controle van Rusland dus je moet afwachten of het ooit nog mogelijk zal zijn", zegt Ploeg. "Dat zullen nabestaanden heel naar vinden."