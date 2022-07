St. Antonius bereidt speciale corona-afdeling voor, andere ziekenhuizen nog niet zo ver

Op dit moment worden alle twintig coronapatiënten in het Utrechtse ziekenhuis apart verpleegd, afgezonderd van de rest. "Als een aparte afdeling echt nodig is, is het een van de eerste dingen die we doen", zegt Klaassen. "Maar we hopen van harte dat het niet zo ver komt. Zeker voor het personeel. We gunnen hen heel erg vakantie."