Utrechtse raad kritisch op voorrang voor statushouders

Utrecht - De politiek in Utrecht is verdeeld over de voorrang die statushouders krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. De PVV is laaiend, D66 en PvdA zijn voorzichtig positief al plaatsen ook zij kritische kanttekeningen. Onvrede is er in elk geval over het moment waarop de wethouders het plan bekend gemaakt hebben: de meeste politici zijn net op vakantie.