Willem wil een darkroom openen in Utrecht, maar dat blijkt niet eenvoudig: 'Gemeente lijkt een beetje preuts'

Niet de eerste darkroom

De darkroom is geen nieuw fenomeen in Utrecht. Feibe Zweers is eigenaar van de Utrechtse LGBT+ bar Bodytalk en hij had '10 tot 15 jaar geleden' een darkroom, of donkere kamer in de kelder zoals Zweers het zelf noemt. "Dat was altijd wel een groot succes moet ik zeggen, daar hielden we ook schuimfeesten."

Toen de datingsites en -apps in opkomst kwamen, raakte de klad er in. Niet alleen de darkroom in de kelder, ook in de bar boven werd het rustiger. Zweers besloot het roer om te gooien en maakte van Bodytalk een bar waar iedereen zich thuis voelt, niet alleen maar mannen. Daar paste de donkere kamer in de kelder ook niet meer bij.

Zweers vraagt zich af of er voor feesten met een darkroom een grote markt is in de stad. "Maar wat Utrecht wel mist is een gaysauna, dat zou wel een aanvulling zijn, een goede en professionele. Zo'n sauna is een hele belevenis."