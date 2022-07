Ook woning aan Zeearend in Nieuwegein blijft langer gesloten: 'Voortdurende dreiging'

Bij een aantal van de inmiddels gesloten woningen vond ook een explosie plaats. De eerste daarvan was in de nacht van 1 op 2 juli bij een woning in Hoef en Haag. De nacht daarop werden bewoners van een chaletpark in Tienhoven opgeschrikt door luide knal. In totaal zijn er inmiddels zeven woningen gesloten in verband met deze zaak. Naast woningen in deze regio, gaat het ook om een woning in Huizen.