Hitte vervelend? Bij reumapatiënt Corry (58) gaat alles juist wat soepeler

En uiteraard, met de hitte is het niet alsof Corry nérgens meer last van heeft. Maar alles gaat net dat beetje soepeler. Ze gaat niet voor niets iedere week naar een warmwaterbad. "Die warmte is gewoon lekker voor mijn lichaam. De pijnscheuten zijn minder hevig, ik voel me energieker. Een gevoel van: je lijf is niet zo vermoeid. En dat is voor de verandering wel een keertje érg fijn."