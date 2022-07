Woudenberg luidt klok voor boeren, maar ontvangt naast steun ook verontwaardigde reacties

Zo hebben boeren bijvoorbeeld blokkades opgeworpen bij wegen en distributiecentra, voelde een agent in Heerenveen zich genoodzaakt zijn vuurwapen te gebruiken, was het meerdere keren onrustig rond de woning van minster Van der Wal (VVD) en kon minister Staghouwer (ChristenUnie) vanwege veiligheidsrisico's geen bezoek brengen aan een boer in Renswoude. Eerder deze week moest het provinciehuis in Friesland op slot vanwege een bommelding. In die provincie worden Statenleden ernstig bedreigd.