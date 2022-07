Xtc-winkel in Utrecht heeft deuren geopend: 'Hoog tijd dat we het gesprek hierover aangaan'

Utrecht - Sinds vandaag staat er in grote rode letters 'Xtc-winkel' op de gevel van een winkelpand in de Utrechtse Vinkenburgstraat. "Maar, spoileralert, we verkopen geen echte xtc", vertelt initiatiefnemer Machteld Busz. Wat gebeurt er dan wel in dat pand? "Het gaat hier om een kunstexperiment. Het is hoog tijd dat we serieus het gesprek aangaan over het reguleren van deze drug. Daarom hebben we deze winkel geopend."