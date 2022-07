Bijna goud voor Nederlandse estafetteploeg dankzij 'bizarre' tijd Femke Bol

Bol zette een tijd van 48,95 neer. "Dat is bizar. Onder de 49 seconden is heel hard. Dat kan alleen maar betekenen dat ik in topvorm ben. Maar we hebben ook supergoed gelopen, want 3.09,90 was wel een Nederlands record." Femke Bol komt dinsdag weer in actie. Dan loopt ze mee in de series van de 400 meter horden. Dat onderdeel leverde haar op de Olympische Spelen in Tokio nog een bronzen medaille op.