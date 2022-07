Flinke brand in boerderij met rieten kap in Oudewater: ook branden op balkon van twee woningen Utrecht

De brand in Oudewater was de grootste. Die werd om 13.15 uur gemeld bij de brandweer. Een uur later waren de brandweermensen nog druk bezig de vlammen te bestrijden, aldus woordvoerder Marcel van Westendorp. "Ze zijn van buitenaf aan het blussen omdat van binnenuit blussen op dit moment nog te gevaarlijk is." De Ruige Weide is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.