Politie Midden-Nederland volgt vakantievierende jongeren naar Knokke

De doelgroep van de Nederlandse inzet in Knokke, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen, bestaat uit jongeren uit de Gooi- en Vechtstreek. Die worden zondag verwacht. Volgens de plaatselijke korpschef veroorzaakten die eerdere zomers problemen in de badplaats. Er waren geregeld vechtpartijen en opstootjes met aangeschoten bezoekers. Het alcoholbeleid is soepeler dan in Nederland. Drank kopen is daar al toegestaan vanaf 16 jaar.