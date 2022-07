Het 'ultieme vakantiegevoel' is in Schalkwijk te beleven tijdens de traditionele Tour de Schalkwijk

En dan zijn de laatste individuele tijdritten gereden. Verrassing in het klassement is Fenne. Met een tijd van 3 minuten was ze 1 seconde langzamer dan de winnaar Ton. Ze staat tussen de nummer 1 en de nummer 2 langs de kant van de sloot. Nat en wel, want met z'n drieën zijn ze het water ingesprongen. "Ik vind het een goeie tijd en dat als meisje. Ik ben hartstikke blij en ook hartstikke blij voor de rest die gewonnen heeft." Tot slot bekent geletruidrager Ton dat hij wielrennen eigenlijk vreselijk saai vindt. "Ik doe mee, omdat het gezellig is met al mijn vrienden."