Brandweer door droogte extra alert op natuurbranden, maar vliegtuigje Charly blijft aan de grond

Vandaag kwamen brandweerkorpsen in de provincie Utrecht tot drie keer toe in actie om een brand in de natuur te doven. Toch is dat volgens Westendorp niet de aanleiding om de alarmfase te verhogen. "We zien dat de droogte enorm toeneemt. Dat heeft te maken met het warme weer en de droge lucht die uit het zuiden wordt aangevoerd. De meetstations in de bossen en de verwachte weersverandering is de reden dat we opschalen."