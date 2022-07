Broos afl. 4: Het einde van de tunnel

Ook het leven van Jacqueline Bijleveld ziet er heel anders uit dan aan het begin van de coronacrisis. Haar herenkledingzaak is gesloten, definitief. Dat de gemeente een krediet verstrekte, heeft niet mogen baten. Financieel is ze nog lang niet klaar met de winkel; er zijn nog altijd schulden en zij is persoonlijk aansprakelijk. Wat Bijleveld in de toekomst gaat doen? “Dat weet ik nog allemaal niet, het is allemaal heel snel gegaan. Ik wil nu het liefst dat niemand me ziet.”