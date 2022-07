Eigenaren van Utrechtse lachgasgroothandel krijgen ruim 19.000 euro aan boetes: 'Gasflessen slingerden los door hun auto's'

De Utrechters startten in augustus 2020 met hun bedrijf No Limith, ze waren toen pas 18 jaar oud. Bij meerdere controles in de 14 maanden daarna bleek dat zij zich niet hielden aan de veiligheidsvoorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Lachgascilinders, soms tientallen, lagen los in de auto of rammelden hoorbaar tegen elkaar in plastic bakken. Bij herhaaldelijke controles bleken de verplichte vervoersdocumenten niet aanwezig of niet ingevuld. De etiketten op veel gasflessen ontbraken of waren onleesbaar. De verplichte brandblusser was er niet of slingerde eveneens los door de kofferbak. Ook hadden de auto's niet de verplichte sticker die aangeeft dat er gasflessen worden vervoerd en dat de auto niet is voorzien van een speciaal ventilatiesysteem.