Drukte op Utrechtse grachten, gemeente wil eind dit jaar met plan komen om water veilig te houden

Ook het aantal verhuurbedrijfjes van vaartuigen is de afgelopen jaren flink toegenomen. David Baars werkt voor verhuurbedrijf Dagjesuppen Utrecht en raadt mensen inmiddels aan over de singels te suppen. "In de grachten is het superdruk. De singel is een stuk breder en is net zo'n mooi stukje Utrecht als de gracht, vind ik." Maar niet iedereen geeft daar gehoor aan. Iemand die net een sup gehuurd heeft, laat al weten toch wel een rondje door het centrum te willen maken. "Een beetje richting de Oudegracht, langs alle restaurantjes", zegt ze.