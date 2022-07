Bloedheet! Zo gaan organisaties om met de hitte

Ook de ochtendgymnastiek wordt deze dagen even overgeslagen. "Daarnaast proberen we de ouderen wat minder vaak te douchen, die warmte met al dat stoom kan al snel een beetje te veel worden. En ook voor het personeel is dat een van de grootste inspanningen. Dus het is fijn als we dat op een andere manier kunnen doen." Voor het zorgpersoneel is het erg intensief werken. "Een tropenrooster zit er voor ons helaas niet in. We beginnen al wel vroeg, maar eerder stoppen is natuurlijk geen optie."