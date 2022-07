KNMI: Warme dagen zijn nu door klimaatverandering nog warmer

Gemiddeld is de hele wereld jaarlijks al ruim 1 graad Celsius opgewarmd ten opzichte van 1850, legt Van der Wiel uit, maar regionaal zijn er verschillen. Zo warmt landoppervlakte sneller op dan zeeoppervlakte. "Nederland is dus jaarlijks gemiddeld al zo'n 2 graden opgewarmd. En als je alleen kijkt naar de gemiddelde temperatuur van de warmste dag van het jaar in Nederland dan is die al zo'n 4 graden hoger", aldus Van der Wiel.