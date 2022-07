Gemaal in De Meern staat aan: ‘Door droogte is meer zoet water nodig’

Volgens Eric Diepstraten, directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland, is het op dit moment alle hens aan dek. Zeker met het ook op de weersvoorspellingen. "Het lijkt droog te blijven. Misschien valt er af en toe een onweersbui, maar als je naar de aanvoer van de grote rivieren kijkt, gaan we heel erg naar beneden. Regen is voor vakantiegangers minder leuk, maar het is hard nodig voor de natuur, de gewassen en ook voor de oevers."