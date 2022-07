Ochtendspits middenin hittegolf verloopt overzichtelijk merkt weginspecteur Wim: 'Best rustig nog'

Wim geniet nog elke dag van zijn werk om het verkeer in de provincie Utrecht zo goed als mogelijk te laten doorstromen. Maar vanochtend hoeft hij dus nauwelijks in actie te komen. Een enkele melding over een vrachtwagen waar iets vanaf is gevallen, is zelfs al afgehandeld voor Wim erbij is ('een collega heeft het waarschijnlijk opgelost').