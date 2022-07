Veel vraag naar Nederlandse driekleur door boerenprotest: 'Heb je de vlag ook ondersteboven?'

Dat er nu meer vraag is naar een bepaalde vlag, is niet vreemd want de vraag naar vlaggen is erg trendgevoelig. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne was er bijvoorbeeld een grote stijging in de vraag naar de blauw-gele vlag van dat land. Van Daalen: "Dat was een prachtig iets. Dat deed me emotioneel ook wel echt iets. Die hebben het toch nog wel een stukje erger daar."