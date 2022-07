Meer wespen door warm voorjaar, bestrijders maken overuren: '600 tot 800 nesten per week'

Normaal gesproken zorgen wespen pas wat later, in de loop van augustus, voor zomeroverlast. Nu is dat zeker enkele weken eerder. Piké en zijn collega's hadden het er in ieder geval nooit eerder zo druk mee. "Vorig jaar haalden we ongeveer honderd nesten per week weg. Nu schommelt dat tussen de zeshonderd en achthonderd nesten."