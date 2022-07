Jongen steekt vriend op straat neer bij ruzie over telefoon, OM eist half jaar jeugddetentie

Amersfoort - Hoe kon een ontspannen, nachtelijke wandeling van drie jonge vrienden door Amersfoort uitlopen op een bloedig steekincident dat dodelijk had kunnen aflopen? Dat was de grote vraag vandaag in de rechtbank waar een 21-jarige Utrechter terecht stond voor poging tot doodslag op de neef van zijn vriendin. De jongen werd van achteren net onder zijn schouderblad in zijn rug gestoken na een ruzie over een telefoon. Dat had volgens de officier van justitie fataal kunnen aflopen, wanneer het slachtoffer in zijn hart, long of een bloedvat was geraakt.