Met je laptop naar de kerk of afkoelen achter de flipperkast: zo ontvluchten Utrechters de hitte

Vooral in de stad blijft de hitte goed hangen. Mensen zoeken daarom verkoeling in koelere gebouwen of op plaatsen waar de airco keihard staat te loeien. Dat merken ze ook bij Museum Catharijneconvent, stelt museumdocent Iris Plessius. "Over het algemeen is het een stuk drukker in het museum op warme dagen", vertelt zij. Of dat ook vandaag zo is, weet ze echter nog niet. "We zijn nog een beetje in dubio of mensen hier naartoe komen of af te koelen, of dat ze het zo warm vinden dat ze zich rustig houden en thuisblijven." Zelf is ze in ieder geval blij dat ze vandaag in het museum is. "Het is hier fijn werken met de airco aan."