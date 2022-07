OM in hoger beroep tegen vrijspraak Caloh Wagoh-leden

Naast de vrijspraken is het OM het ook niet eens met de hoogte van straffen tegen de Mijdrechtse Greg R. (74), Willem B. (34) en Guyno O. (30). Tegen hen was levenslang geëist. Volgens het OM zijn zij betrokken bij moorden of hebben zij moorden gepleegd. Volgens de rechtbank was daar te weinig bewijs voor. Wel oordeelde de rechter dat er sprake was van een "criminele organisatie, die zich fulltime met het plegen van liquidaties bezighield, zo nodig 24 uur per dag".