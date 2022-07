Pizza's, teamuitjes of medewerkers beter betalen: dit doen Utrechtse partijen met hun fractiebudget

Wat verder opvalt is dat de fractieleden van DENK zich per taxi laten vervoeren en de rekening uit het fractiebudget betalen. Volgens de partij is dat nodig omdat vergaderingen vaak tot diep in de nacht duren. De griffie van de gemeenteraad zegt daarover dat raadsleden individueel hun reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen bij de gemeente kunnen declareren, mits ze met het ov reizen. Taxikosten zijn nadrukkelijk uitgesloten van de regeling omdat de raad taxi’s geen openbaar vervoer vindt. Reiskosten naar vergaderingen mogen dus niet uit het fractiebudget betaald worden, omdat daarvoor een andere regeling is. Andere partijen spreken niet over taxikosten in hun jaarverslag.