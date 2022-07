Celstraf voor Amersfoorter die auto winkelpui inreed na ruzie

De 24-jarige Amersfoorter reed op zaterdagmiddag 19 maart door de pui van bakkerij en grillroom Shaam op de Van Randwijcklaan. Even daarvoor had een kennis hem geslagen iets verderop in de straat. Dat pikte de Amersfoort niet en hij zette de achtervolging in. De kennis moest daarna rennen voor zijn leven. De auto reed over de stoep, een groenstrook en een fietspad achter hem aan om vervolgens in de pui van de bakkerij en grillroom te eindigen.