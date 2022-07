Kassaloze supermarkt geopend in Utrecht: 'Je kunt niets stelen, dat is voorbij'

Maar zo'n supermarkt zonder kassières, werkt dat dan geen extra diefstal in de hand? Moers, stellig: "Nee, in tegendeel. Het voorkomt juist diefstal. De camera's in de winkel signaleren het als je iets uit het schap pakt. Als je de ALDI verlaat, rekent het systeem automatisch alles af. Of je nou meteen iets opeet, een product in je mandje doet of onder de pet stopt, dat maakt niet uit. Je kunt niets stelen, dat is voorbij."