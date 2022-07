Kaak gevonden langs de Lek in Vianen: is het weer het begin van een grote archeologische vondst?

Of we hier weer te maken hebben met iets groots als een massagraf? Onwaarschijnlijk ("want de vondst was uniek"), maar je weet het nooit, zegt archeoloog Hans Veenstra. Ook hij was betrokken bij het onderzoek naar het massagraf dat lang een mysterie was. Omdat Vianen al in de middeleeuwen bestond - en er dus vanaf die tijd al mensen zijn begraven - kan het ook om een kaak gaan die per ongeluk langs de Lek is beland. "Door de tijd worden graven, bewust en onbewust, verstoord door graafwerk. Ook door zoiets als bouwwerkzaamheden. Daardoor kunnen fragmenten botmateriaal uiteindelijk overal terecht komen. En dus ook op 'ongewone' plekken verschijnen."